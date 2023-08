“La gente en Barranquilla vive por Junior, es muy pasional”: Déiber Caicedo

Usted contó en estos días, en el Programa Satélite, que Andrés Balanta, que en paz descanse, influyó indirectamente en su venida a Junior, porque era muy amigo de él y siempre le decía que soñaba con jugar de rojiblanco…

No quise profundizar mucho porque no me gusta hablar de lo que viví con Andrés, de la persona que fue, de las cosas que él quería. Fueron recuerdos que me llenaron mucho a mí, era mi hermano, siempre lo consideré un hermano. Ese era un sueño que él tenía, cuando me llegó la propuesta de jugar en Junior, recordé todo eso. Eso me dio mucha más fuerzas para venir acá. Espero que todo salga bien y, con la ayuda de Dios, podamos levantar un título con Junior, que es lo que todo jugador quiere. Es una institución grande de Colombia, todo jugador quiere venir.

¿Qué lo ha impresionado del ambiente Junior?

Recién llegado me impresionó que el equipo no estaba en un gran momento, estaba pasando por una crisis de resultados y la gente como que… ‘ok, vienes acá a Junior, ojo, tienes que ganar, tienes que hacer triplete’ (risas). Ya me pedían tres goles desde el primer partido, y yo: ¡Wao! Ok. Uno dice: ‘entiendo, la gente vive por el Junior, es muy pasional’. Ahora que estamos levantando, que las cosas son positivas, a la gente se le ve la armonía. Cuando te acercas a un restaurante, lo notas en cómo te atienden, la gente está feliz. Esperemos al final de la temporada darle un título a toda esa gente, que se lo merece, para que disfrutemos todos juntos. Ojalá, con la ayuda de Dios, se dé todo.

¿Qué le encanta de Barranquilla?

De comida, lo que más he probado, y esta mañana lo desayuné, es el caye cayo, cayu, caye…¿qué? ¿Cómo es?

Cayeye

¡Eso! El cayeye, platano verde con queso por arriba, es muy bueno. Y hay una sopa que es a base de queso, que es muy buena.

Mote de queso

¡Eso! También la probé y me gustó demasiado. Son las dos cosas que he probado y me han gustado muchísimo.

¿A qué no se acostumbra?

Tal vez las vías, que todavía no las conozco. He ido como diez veces a la sede de entrenamiento y no sé cómo llegar, me pierdo. Me ha costado. En otros lados se me ha facilitado. En Canadá solo tardé una semana. Aquí van dos semanas y me toca seguir usando Waze (aplicación de tránsito y orientación), o si no me pierdo.

O llevarse al ‘Pivi’ Villa, el que ayuda bastante a los nuevos de Junior…

Exacto, ‘el Pivi’ resuelve todo en Junior. Es muy amable, no solo él, todos. Siempre están dispuestos a ayudarnos.