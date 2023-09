“Se dio un bonito gol de taquito”: Déiber Caicedo

Por último, el nariñense habló de cómo ha sido su adaptación y qué ha facilitado ese proceso, muy duro para muchos jugadores que llegan a Junior.

“La forma como me arropó el grupo cuando llegué ha sido clave para mi rápida adaptación. No era fácil para mí, porque venir de clima frio a calor es complicado. Uno a veces tiene que escuchar a los jugadores de más experiencia, lo hice y eso me llenó de confianza. Soy un jugador que solo quiere jugar al fútbol y hacerlo con buenos futbolistas al lado. Acá lo estoy haciendo. Con la ayuda de todos las cosas van a seguir por buen camino. Espero mejorar y aportar más. Eso será bueno para mí y para el grupo”, concluyó.