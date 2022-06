Cruz Real responde a los que dicen que fue a “quemar tiempo” a Bogotá

El entrenador de Junior, Juan Cruz Real, fue claro y directo al responder los comentarios que decían que su equipo “quemó tiempo” ante Millonarios, el pasado miércoles, por los cuadrangulares.

“Me tomé el trabajo de mirar un poco los números, porque a veces las apreciaciones parecen un poco fuera de contexto. Averigüé y en Barranquilla se jugaron 98 minutos con 8 segundos de tiempo total y se jugaron 50 minutos con 30 segundos de tiempo neto y yo dije ayer (miércoles) tuvo que haber sido una diferencia abismal. Se jugaron 103 minutos con 37 segundos de tiempo total, lógico por el párate de la expulsión de Viáfara”, señaló.

“Para mi sorpresa el tiempo efectivo que se jugó fueron 50 minutos con 23 segundos, hay una diferencia de solo siete segundos de tiempo real. Entonces, ¿A dónde está la quemada de tiempo? Acá en Barranquilla vienen equipos y los jugadores se caen por la temperatura y demás y no decimos nada. Los que dicen que se quemó tiempo no están diciendo la verdad”, agregó el técnico.

Inclusive, el orientador aseguró que su planteamiento contra los azules no fue de jugar a la contra, sino de intentar tener el balón en el estadio El Campín.

“La realidad es que no planteamos el partido al contraataque, sino más arriba, pero el partido se fue dando así. (Fabián) Sambueza y ‘Cariaco’ (González) no tienen las características de contragolpear, pero si vemos los cambios entró uno que sí era extremo y hasta que nos expulsaron al jugador habíamos mejorado por ese lado. Nosotros siempre tenemos la idea de salir a jugar, lo que pasa es que el rival también juega y al final lo que nosotros planteamos no lo pudimos llevar a cabo y por eso tomamos la decisión entrar así. Ya luego Albornoz nos dio un recorrido distinto en la banda y con la expulsión pues tocó replegarse un poco más”, finalizó Juan Cruz Real.