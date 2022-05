Cortuluá 1, Junior 0: Luis Carlos Ruiz aplica la ley del ex

MINUTO A MINUTO

2. Cetré desperdicia una pelota que le quedó de rebote tras cobrar un tiro libre. No supo aprovechar el mano a mano con el arquero, que rechazó. El rebote le quedó a Fernando Uribe y el atacante anotó, pero el asistente uno, Yohan Peña (Tolima), ya había levantado la banderola por supuesto fuera de lugar de Cetré. En la repetición no se ve la posición adelantada y el VAR, extrañamente, no intervino. El juez de línea se precipitó al inhabilitar la acción.

20. Gol de Cortuluá. Palacios se escapa por izquierda, supera la tibia marca de Didier Moreno, elude a Fabián Ángel y asiste a Luis Carlos Ruiz, quien viene desde atrás con velocidad y potencia, en medio de los centrales, y define con elegancia por encima de Jefferson Martínez tras engañarlo con un amague. Gran definición.

25. Castillo define mal una pelota que le sirvió Palacios con espacio y tiempo para rematar ante Martínez. Castillo optó por un pase a nadie cuando podía tirar al arco.

29. Centro de ‘Cariaco’ González que Fernando Uribe recibe en el área y remata demasiado arriba. Un zaguero incomodó su resolución.

30. Buena tocata entre ‘Cariaco’, Sambueza y Uribe que el venezolano demoró para definir. Hizo un amague de más y le bloquearon sus intenciones.

38. Centro de Velasco y cabezazo de Uribe al borde del área chica que Ernesto Hernández atenaza sin líos.

SEGUNDO TIEMPO

46. Juan Diego Lobo casi anota de cabeza tras centro de Manyoma. Su frentazo salió desviado por muy poco.

47. Uribe despilfarra un ‘toma, mételo’, de parte de Cetré, que se filtró por derecha y se la dio en bandeja.

Formaciones titulares

Con Luis ‘Cariaco’ González y Fabián Sambueza como titulares, Junior se enfrentará a Cortuluá, este domingo a partir de las 2 p.m., en el estadio 12 de octubre, del municipio vallecaucano, en la penúltima jornada de la Liga I.

El venezolano reaparece en el onceno inicialista después de entrar desde el banco en los dos últimos partidos (Envigado y Fluminense) luego de recuperarse de una lesión.

Jhon Pajoy, que venía siendo inicialista en el equipo B de los ‘Tiburones’, estará en el banco de suplentes.

La formación de los rojiblancos será la siguiente: Jefferson Martínez; Nilson Castrillón, Dany Rosero, Alfonso Simarra, Edwin Velasco; Didier Moreno, Fabián Ángel; Luis ‘Cariaco’ González, Fabián Sambueza, Edwuin Cetré; Fernando Uribe.

Cortuluá alinea el siguiente onceno: Ernesto Hernández; Jhonatan Pérez, Edwin Laszo, Julián Millán, Fabio Delgado; Luis Caicedo, Juan Diego Lobo, Alexis Castillo, Hugo Palacio; Guillermo Murillo, Luis Carlos Ruiz.