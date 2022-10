El ‘doble 5’ revive en Junior

Ante ese panorama y el opaco momento futbolístico de Daniel Giraldo, que tiene otro perfil como mediocampista, el técnico Julio Avelino Comesaña, en este comienzo de su décimo ciclo en Junior, ha optado por fortalecer la zona posterior primero y por revivir el ‘doble 5’, es decir poner dos volantes de marca netos como Gordillo y Didier al igual que en aquellas épocas noventeras cuando tenía al uruguayo Héctor Gerardo Méndez y a Luis Grau, uno de sus asistentes actuales, como escoltas de ese combo de talento ofensivo que conformaban Víctor Pacheco, Carlos Valderrama, ‘Niche’ Guerrero u Oswaldo Mackenzie e Iván René Valenciano.

Gordillo, que es más especialista en marca, sería Grau. Didier, que tiene un poco más de fútbol y ha mostrado algún apoyo ofensivo jugando como interior, sería Méndez, quien inicialmente era un volante creativo.

“Cuando yo jugaba en el Bucaramanga, ‘el Zurdo’ López me trajo a Junior”, recuerda Méndez en diálogo con EL HERALDO. “Pero Comesaña me dirigió en el Pereira y ya me conocía cuando pasó a Junior. Yo era volante creativo y había hecho muchos goles en Pereira, pero Comesaña me dijo que si quería jugar, tenía que ser volante de marca. Que si no, sería suplente. Me tocó cambiar mi juego. No arrugué la cara, sabía que había jóvenes con gran talento como Pacheco y Mackenzie y no tendría posibilidades. Me adapté al calor y a la nueva función”, explica el charrúa, que ahora dirige las categorías formativas del Palermo FC, un equipo en Rocha, Uruguay.