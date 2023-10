Esto dijo Carlos Bacca tras su doblete en el triunfo de Junior 3-2 sobre Cali

“Le doy la gloria a Dios porque vuelvo a marcar en casa y en un partido importante. A uno como delantero lo miden es con goles. No hay más. Puedes jugar bien, puedes pivotear, puedes dar asistencia, pero cuando se acaba el torneo, miran la tabla de goleadores y dicen: ‘¿Cuántos goles hizo Carlos Baca?’. A veces es difícil para uno, pero bueno, ya uno está acostumbrado a esto. Gracias a Dios hoy se pudieron materializar las jugadas”, afirmó el porteño, que llegó a ocho goles en la Liga II.

El porteño, que ante el Cali ofició de capitán, aseguró que Junior no escoge partidos para jugar, sino que cada partido es diferente y que la propuesta del rival también incide en que se pueda ver un buen espectáculo, como el que se vivió el pasado viernes en ‘el Metro’.

“De pronto ante el Cali el partido se vio distinto, porque este es un rival que vino a jugar. Lo que no pasó, por ejemplo, ante Jaguares, que se nos metieron los once atrás. Así es difícil encontrar los espacios y el partido se torna lento. Pero no es un tema de actitud. Sabemos que cuando enfrentamos esos equipos la dinámica va a ser así, lenta. El Cali nos salió a proponer, nos fue a presionar arriba, por eso se ve más ímpetu. Este equipo no se ahorra nada. Seguro hay cosas por corregir, pero es mejor corregirlas ganando”, concluyó.