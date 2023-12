“Queremos disfrutar el momento, pero Junior en 2024 seguirá peleando títulos”

Y ese buen rendimiento lo hizo ganador del premio Deportista del Año, de Acord Atlántico, el cual se lo entregaron este lunes en horas de la mañana: “No es fácil a los 37 años competir a un alto nivel. Sé que Dios es el que me tiene aquí, el que me da la fuerza y sin él no puedo estar aquí”.

“Soy un privilegiado, soy un hijo preferido de Dios. No miro mucho las estadísticas. Soy feliz jugando al fútbol, desde niño siempre jugué. Siempre quiero hacer las cosas bien. Con trabajo, disciplina y perseverancia pudimos conseguir todo. A nivel personal uno puede decir que las cosas se han hecho bien”, complementó.

El atlanticense, de 37 años, dijo que su anhelo es seguir jugando por mucho más tiempo en el cuadro rojiblanco y que tiene como objetivo hacer una buena Copa Libertadores.

“Es mi anhelo, es por lo cual vine. Para el fútbol no hay edad. Hay profesionalismo fuera y dentro del campo. Yo vengo cuidándome bien desde hace 10 años atrás, no es de ahora. Voy a seguir cuidándome, trabajando. Ojalá las lesiones respeten. El día que yo sienta que no pueda, yo mismo diré que hasta aquí”, señaló.