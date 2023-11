“Junior compitió y todos trabajamos”: Carlos Bacca

El porteño se mostró contento por volver a marcar: “Contento, gracias a Dios vuelvo a marcar. Estoy con tranquilidad, sabemos que de pronto el gol no sirvió para mucho en este momento, pero el equipo creo que vino a jugar de tú a tú contra un gran rival como es Águilas y fue un bonito partido. Me quedo con que el equipo compitió, tuvo ocasiones y ese fue el resultado de dos grandes equipos”.

Por último, Carlos habló de lo qué pasó cuando finalizó el partido entre algunos jugadores.

“Con Marco no pasó nada, me pedía que jugara, pero yo no podía jugar porque estaban revisando o algo. Pero nada, son cosas del partido, no hubo nada. Lo que pasó al final no debe pasar, porque no está bien para el espectáculo. Águilas tenía opciones ganando, esto también es matemática, pero todo queda ahí. No pasa a mayores”, concluyó.