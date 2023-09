“Tenemos que dar más y aumentar el nivel individual”: Bacca

“El equipo no puede recibir esos dos goles de balón parado, se te puede dañar todo el trabajo, son detalles que marcan el juego. Lo hablamos, se trabajó, y te sucede. Entonces tenemos que entrar más atentos”, expresó el goleador en el comienzo de la rueda de prensa posterior al compromiso en Tunja.

“A pesar de las circunstancias del terreno de juego, el equipo intentó jugar, después, como dice el profe, abusamos del balón largo, porque también veíamos que el terreno no estaba en las mejores condiciones para jugar fútbol. Los dos estamos jugando en el mismo campo, pero nosotros queremos jugar tocando el balón y por ahí nos picaba mal, se iba para un lado y para el otro. Abusamos del balón largo, pero yo me quedo con que al equipo no le pueden hacer esos dos goles, tenemos que dar más, revisarnos individualmente y dar un poquito más todos porque estamos en un club grande como lo es Junior”, añadió.

El porteño ejerció la autocrítica y no minimizó el hecho de ceder terreno en la lucha por ingresar a los ocho mejores de la Liga.