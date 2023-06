‘Bolillo’ Gómez sobre salida de Viera: “En Junior no decide una sola persona”

“Yo no hablo todavía hasta que no esté del todo claro. Yo no estoy hablando. No hablo nada hasta que tenga todo claro”, repetía ‘Bolillo’ una y otra vez.

Sebastián Viera terminó siendo suplente el semestre pasado del equipo ‘Tiburón’ luego de lesionarse y perder el puesto con Jefferson Martínez, quien ha recibido la confianza por parte de Gómez.

El cancerbero charrúa, que llegó a la institución currambera a comienzos de 2011, ganó tres títulos de Liga, dos de Copa Colombia, dos de Superliga y, además, estuvo en el equipo subcampeón de la Copa Sudamericana en 2018.