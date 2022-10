“Bacca se desgasta mucho, le falta un Pachequito que se las ponga”: ‘Pibe’

‘El Pibe’ dijo que para él, el conjunto rojiblanco empezó a jugar mal desde que quedó eliminado de la Copa Sudamericana.

“¿Sabes cuándo se cayó el equipo? Cuando quedó eliminado de la Sudamericana, porque venía bien. Tenía que empatar y perdió 4-0. Perdió credibilidad, lo sentí con la hinchada, ya no creía en el equipo. Después hay un cambio, se va Juan y entra Julio, que gana ahora la final de la Copa, pero todos estamos esperanzados en que el equipo clasifica al octagonal. Eso es lo que quiera la gente”, apuntó el ex deportista.

“Tiene que jugar bien, porque el equipo no lo hace. El equipo perdió 4-0 en la Sudamericana y no volvió a jugar más. Comenzó bien y después no lo hizo, por eso está en esa situación”, añadió.

El mundialista en tres ocasiones con la selección Colombia se refirió al momento de Carlos Bacca y expresó que le falta un ‘Pachequito’ que le ponga los pases.

“Lo veo que se desgasta mucho, falta uno que le pongas las papitas ahí. Falta un (Víctor) Pachequito, un (Oswaldo) Mackenzie, que se le pongan ahí. Puede ser (Nelson) Deossa, tiene calidad. El mismo Yesus Cabrera. A Bacca hay que ponérsela ahí, es goleador. El man corre para aquí, para allá y cuando llega está muerto. Hay que ponérsela, cuando se coma los mano a mano, ahí sí lo pueden criticar, pero hasta ahora ha metido goles que uno ni se esperaba porque a veces lo desgastan”, comentó Valderrama.