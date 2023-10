“Bacca nos va a seguir dando muchas alegrías y muchos goles”: Arturo Reyes

Por último, el entrenador rojiblanco entró en defensa de Carlos Bacca, no solo por los goles errados ante el Pereira, sino por la reacción que tuvo cuando fue sustituido.

“Yo no me di cuenta de nada. La verdad, en el acelere que tenía dentro del campo, no vi su reacción. Pero es normal, porque es un jugador que quiere marcar goles, que es el goleador del equipo en estos momentos. Tuvo muchas oportunidades y seguramente nos va a seguir dando muchas alegrías y muchos goles. Bacca es un jugador respetuoso. Conmigo siempre ha tenido mucho respeto. Acuérdense que yo lo conozco desde hace mucho tiempo. He estado con él siempre. Carlos, desde que yo estoy acá en la institución, ha jugado siempre, y él ha correspondido con goles. Simplemente esta noche no le entró. Eso es todo”, concluyó.