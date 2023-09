“El punto nos aleja o nos acerca, no lo sabemos”: Arturo Reyes

“El punto nos aleja o nos acerca, no lo sabemos. Vamos a esperar a que podamos sumar en condición de local en los partidos que tenemos, y a seguir aruñando de visitante. Hay que seguir trabajando para buscar nuevamente el gol y para que este equipo sea más profundo. Me parece que hoy (este viernes) Junior no hizo un mal juego ante Jaguares, pero sí hay que dar más para poder ganar en una plaza como esta”, manifestó el entrenador rojiblanco.

Reyes analizó lo que fue el empate a cero de su equipo en Montería. Reconoce que en el primer tiempo no fue el mejor, pero asegura que el equipo remató bien el partido, teniendo una que otra opción para liquidar.

“El primer tiempo, a pesar de que tuvimos el balón por muchos momentos del juego, Jaguares siempre estuvo atento defensivamente y a nosotros nos faltó algo de movilidad y desequilibrio en el frente de ataque. En el segundo tiempo intentamos subir las líneas, ser más profundo, tuvimos dos o tres opciones, pero no pudimos convertirlas”, expresó.