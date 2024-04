“Seguramente hay muchas personas que quieren que Junior no clasifique”: Reyes

Sin embargo, la molestia en los integrantes del plantel por ese controvertido primer gol de los azules sigue viva. En su llegada a Barranquilla, el entrenador Arturo Reyes tomó la vocería por todo el onceno rojiblanco y se refirió a la situación que vivieron en el compromiso.

“Todos lo vieron. Nosotros estábamos haciendo un buen juego, me parece a mí. Millonarios había tenido, hasta ese momento, dos remates al arco. Después de esa situación nosotros nos demoramos en entrar en el ritmo del partido. Salimos al campo en el segundo tiempo como no debíamos salir. Nos faltó un poco de concentración, nos faltó salir de esa situación, meternos en el juego. Después de ahí, Junior intentó remontar un marcador difícil, un marcador complejo para remontar, pero hizo un gran esfuerzo. Ahora tendremos que centrar la energía en el partido del sábado. Esperamos también el apoyo de toda la afición, el apoyo de todos ustedes, porque seguramente hay muchas personas que quieren que Junior no clasifique”, declaró el DT.

“Nosotros vimos que fue una falta. En el momento, lo que los jugadores nos comentan, es que el asistente le alcanzó a decir varias veces que había sido falta. Pero esa fue la decisión del central. Lo que pasó todo el mundo lo vio. Nosotros tenemos que concentrarnos en el juego. Jugadores y entrenadores tenemos que hablar de fútbol, hablar del juego y no de todas estas cosas”, complementó.