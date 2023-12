Arturo Reyes se une a la lista de técnicos finalistas con Junior en la Liga

Dragan Miranovic: el serbio fue el primer técnico en dirigir a Junior en una final. Lo hizo en el primer semestre de 2003, cayendo derrotado ante el Once Caldas. Empate 0-0 en la ida, en Barranquilla, y caída por 1-0 en la vuelta, en Manizales.

Miguel Ángel López: ‘el Zurdo’ gritó campeón en aquella espectacular final contra Atlético Nacional, en el Atanasio Girardot, en el segundo semestre de 2004. Triunfo tiburón 3-0 en la ida, en ‘el Metro’ y derrota 5-2 en Medellín. Lo penales favorecieron a los rojiblancos por 5-4.

Julio Comesaña: alcanzó su primera final en 2009-I, cayendo ante Once Caldas, pero disputó cuatro más: 2014-I vs. Atlético Nacional (subcampeón), 2018-II vs. Independiente Medellín (campeón), 2019-I vs. Deportivo Pasto (campeón) y 2019-II vs. América de Cali (subcampeón). Es el que más veces ha dirigido a Junior en esta instancia.

Diego Umaña: llevó al cuadro rojiblanco a su sexta estrella en la Liga 2010-I, tras vencer a Equidad, en la vuelta, en ‘el Metro’.

‘Cheché’ Hernández: el bogotano le dio la séptima estrella a Junior en la final de la Liga II-2011, derrotando al Once Caldas por penales en Manizales.

Alexis Mendoza: El único barranquillero que dirigió a Junior en una final de Liga y el primero en llevarlo a dos seguidas. Sin embargo, perdió ambas: 2015-II vs. Nacional y 2016-I vs. DIM.