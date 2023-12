“Vamos a ser campeones”: Arturo Reyes

El técnico no quiso meterse mucho en el tema de la pausa de hidratación que hubo en cada tiempo del encuentro por la alta temperatura: “Simplemente pasó que después de la pausa de la hidratación el equipo se metió un poco más atrás. Estábamos peleando el partido, 5 o 10 metros más adelante. Eso está establecido y no podemos decir nada. Cuando nosotros jugamos en la altura no pasa eso, pero son disposiciones y hay que aceptarlas”.

El orientador dijo que Didier Moreno le pidió el cambio por un espasmo en la espalda, pero que no tendrá problemas para actuar en la vuelta.

“Didier tiene un inconveniente de un espasmo en la espalda, le está molestando bastante hace varios días viene con él. Hizo un esfuerzo grande. Cuando pensamos en el cambio de Hómer, que estaba fatigado después de jugar tantos partidos, él nos dijo que no se sentía para seguir y ahí nos tocó cambiar el hombre del cambio. No creo que tenga problemas para la vuelta”, señaló.

“El tema de la demora fue porque el cambio estaba pensado por Hómer, pero Didier se dio cuenta de que el que salía era Hómer y nos dijo que tenía una molestia en la espalda, que no iba a competir de la mejor forma y que era mejor que saliera él. Cuando hicimos los cambios veíamos que nos ganaban la mitad del campo, quisimos hacernos fuertes en la mitad con tres hombres por dentro. Cuando hicimos el cambio de Berrío controlamos mejor en la mitad y son temas que durante el juego se tratan de corregir para que el equipo se sintiera más cómodo”, añadió.

Por último, Arturo comentó que no piensan en cómo se definirá el partido en Medellín (si por penales o en los 90 minutos) y aseguró que van con la convicción de ganar el juego.

“Normalmente los jugadores se quedan siempre entrenando con los arqueros los penales. Todos los días hay jugadores apostando entre ellos los penales. Lo más importante es recuperarse bien, comer bien y todo. Nosotros vamos con la convicción de ir a ganar el juego y que podamos hacerlo en los 90 minutos”, concluyó.