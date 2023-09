Arturo Reyes: “Veo un fuego interior en el grupo”

Para nadie es un secreto que Arturo Reyes ha tenido que echar mano de jugadores que no han tenido muchos minutos este semestre por las lesiones de José Enamorado y de Luis González.

Sin embargo, lo bueno para el DT es que de a poco ya va contando con casi todos sus jugadores, inclusive con Pablo Rojas, quien, aunque no está lesionado, no ha tenido oportunidad de jugar por decisión técnica.

“Yo no he tenido conflicto en ninguna de las tres veces que he estado acá con ningún jugador. Mi relación con todos es buena. (Omar) Albornoz tiene cuatro días entrenando. (Léider) Berdugo trabaja, pero la recomendación es que espere un poco más. Rojas está bien, pero hemos tomado la decisión que no juegue en los últimos partidos. Didier (Moreno) ya entrena hace cuatro días”, apuntó.