“Quedan dos partidos y el grupo dará todo por salir campeón”: Arturo Reyes

“Le doy las gracias a Dios. Lo que pasa es que este juego tiene una connotación diferente, estos partidos Junior los toma de una forma diferente, lo mismo la institución, la ciudad, los hinchas y los jugadores saben cómo jugar estos partidos. Hay una gran energía en el grupo, un gran entusiasmo. Junior jugó como debía jugarse un partido ante un extraordinario rival, estamos contentos y esperamos recuperarnos bien para pensar en lo que viene”, señaló en rueda de prensa.

Eso sí, el DT dijo que está tranquilo por todo lo vivido: “Estoy tranquilo, siempre he estado tranquilo y alegre también. El grupo me transmite eso, una de las cosas que hablamos fue eso, porque dije que tenía rato sin dirigir tan tranquilo, me daba tranquilidad lo que vi en el campo”.

El timonel habló un poco del juego y manifestó que todavía deben seguir trabajando para corregir algunos errores que presentan.

“No se trataba tanto del rival, se trata dentro de lo que podíamos hacer dentro del campo, en trabajar nuestras fortalezas, debemos seguir mejorando cosas, hay cosas para ajustar si este equipo quiere salir campeón, sabemos que debemos corregir y tratar de hacer mejor algunos momentos del juego. Pero cuando uno tiene un grupo de seres humanos tan convencidos, que han hecho tanta buena amistad entre ellos, que es una fuerza muy grande es favorable. Quiero aprovechar la oportunidad para agradecerle al hincha juniorista porque el ambiente durante el juego hace que las cosas pasen y cuando uno cree en lo que se está haciendo modifica conductas y este equipo lo ha hecho. “Nos ha faltado concentración en la pelota quieta, en los saques de banda también y debemos estar más concentrados en ese aspecto”, analizó.

El samario les dio todo el crédito por lo conseguido a los jugadores y manifestó que su trabajo ha sido “espectacular”.