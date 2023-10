Reyes: “No me preocupa mi futuro, me preocupa es hacer un buen trabajo”

El samario también expresó que no le preocupa mucho el tema de su futuro y que solo se quiere dedicar a hacer un “buen trabajo”.

“Ya me sacaron dos veces, no me preocupa, lo que me preocupa es hacer bien mi trabajo. Yo me siento fuerte en lo que respecta a mi trabajo. No hay otra forma de mejorar al equipo que no sea con entrenamientos. Pueden hablar con cualquier jugador y puedo asegurar que nuestros entrenamientos son top. No me preocupa mi continuidad, me preocupa el juego que tenemos el viernes e ir paso a paso”, apuntó.