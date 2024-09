Si bien Junior no pudo ganar, el entrenador César Farías resaltó mucho el juego que hizo su equipo en la derrota 4-3 ante Águilas Doradas, este domingo, en el estadio Metropolitano, por la jornada 11 de la Liga-II.

“No fueron cinco minutos, fue hasta el penal de ellos, que fue al minuto 12. Desde el primer minuto generamos ocasiones de gol. Habíamos tenido chances de gol e intentamos. Llega un penal accidental, seguimos intentando, generando y el partido fue muy cortado. Las veces que el partido entró en fluidez Junior fue superior jugando ante un equipo que fue muy táctico y que sacó petróleo. Da amargura, rabia y uno dice que es increíble, que pareciera mucho premio en el momento”, comenzó diciendo en la rueda de prensa.

“Yo no estoy disconforme con el juego, sino con el resultado. Tenemos que trabajar en las reanudaciones. Hasta el final estuvimos con la situación del penal. Cada vez que hacíamos una arremetida se congelaba el partido, tardaban un montón en la reanudación, se jugó poco y dan siete minutos nada más. Necesitamos entrar en fluidez del fútbol. Generamos opciones, tuvimos más llegadas al área. Marcamos cuatro goles y nos anularon a uno. No creo que la gente esté tan disconforme por el juego, sino por el resultado”, complementó.

El venezolano valoró el carácter que tuvo su equipo para intentar remontar el marcador.

“Un equipo que tiene el carácter de empatar un partido así es bueno. Los pequeños detalles nos hacen perder un partido muy extraño. Tenemos que corregir y estar por encima de eso. Si nos pitan tres penales tenemos que hacer cinco goles. Yo no me voy disconforme con el juego. “Los jugadores se entregaron de lleno. La data refleja que el equipo no hizo un mal partido. Yo vi respuesta en los jugadores y eso a mí como entrenador me deja claro es que tenemos que seguir con más trabajo. Estoy seguro que jugando como hoy y si podemos fluir, vamos a ganar más partidos de los que vamos a perder”, señaló.

“En lo futbolístico hay cosas positivas. En la reanudación del juego tenemos que mejorar mucho. A eso le llamo tiros de esquina, saques de banda y cosas así. No estuvimos mal, porque generamos opciones de gol. Tuvimos distracciones que las pagamos muy caras. Cuando nos pusimos 2-2 en la siguiente jugada nos hacen un gol. Cuando revise con calma el partido miraremos los errores, pero creo que nos tuvimos que haber llevado los tres puntos. Vi cosas positivas en el equipo que hoy no se podrán ver, pero estuvo siempre abajo en el marcador y tuvo la gallardía de ir. Si la mano de Víctor es mano, la de Celis era una manaza. Está la mano abierta, no pegada al cuerpo. Hoy hay VAR, es difícil decir uno algo desde la rabia, pero el partido no fue fluido, fue cortado mucho. En los primeros minutos recibimos varias faltas que no nos permitieron jugar”, añadió.

El DT también habló sobre el claro penal que no pitó el árbitro Jhon Alexander Ospina sobre el final del juego y que pudo significar el empate en el resultado.

“El segundo penal viene en un saque de banda, en un descuido nuestro y nos ponen 2-0. Seguimos insistiendo, marcamos un gol que nos anulan. Hay muchas cosas para corregir, pero también hubo carácter para buscar el partido. El equipo quiso siempre. Nosotros también hicimos dos goles de tiro de esquina y otro de penal. Le dije a Ospina, con mucho respeto, pero no fluyó el partido como él acostumbra a hacerlo. El partido fue accidentando, para que nos dieran el penal fueron siete minutos y no se reflejó en el tiempo de adición. Hay un desespero porque tenemos el resultado en contra. No soy especializaste en el reglamento del árbitro, pero fue una mano clara la última”, comentó.

“La rigurosidad con la que se pitaron los penales contra nosotros y cómo tardaron siete minutos detuvo el juego. Nos perjudicó no tener ritmo. Se jugó muy poco, eso me deja una sensación amarga. Yo vi carácter, amor propio y dolor. Queremos revertir la situación que está viviendo el equipo. Fue un partido extraño, me queda una sensación rara. Me parece que la patada contra Víctor era para roja. Luego la roja de nosotros fue en medio de empujones de lado y lado”, agregó.

El técnico siguió hablando de la polémica actuación del árbitro y si bien prefirió no seguir profundizando, aseguró que fue muy extraño la manera en la que se dieron las cosas.

“En un equipo como Junior que la patada sobre Víctor no sea roja, me deja mala sensación. Después me explicarán y enseñaran, pero la impresión que me deja es que la mano de Celis estaba muy abierta. Nosotros crecimos en el fútbol diciendo que al arquero no se le puede tocar y en el gol se ve que lo toca a Mele. Tenemos que soportar las críticas correctamente. Futbolísticamente merecíamos más, pero fuimos despistados en los pequeños detalles, tenemos que crecer en las tareas, porque fútbol tiene este equipo”, analizó.

“Yo sé que cuando se pierde uno tiene que callarse, aceptar, comer clavo y trabajar más. Pero creo que ustedes deben señalar esas cosas. Si lo digo yo seguro me expongo a una sanción o que se venga una racha de arbitrajes en contra. Estamos trabajando y así nos toque jugar ante un arbitraje que no esté en su día, tenemos que estar atentos y superar eso. Nosotros sabemos que el partido fue raro, que el árbitro no estuvo en su mejor día, pero también tenemos que revisar los detalles que tenemos que mejorar”, afirmó.

Por último, César Farías dijo que si siguen jugando así como lo hicieron en este partido estarán más cerca de ganar.

“Aquí no hay una matemática exacta o no hay una manera de pronosticar algo exacto porque así no es el fútbol. Si hay algo que la gente tiene que tener claro es que jugamos para ganar. El arbitraje nos ha perjudicado. Ellos tienen sus días buenos y malos. Nosotros tuvimos el carácter para ir a buscar el partido. Nunca nos hicieron una situación de peligro en el juego, porque fueron dos penales y tiros de esquina. Es triste para nosotros tener que justificar la derrota. El rival hizo lo que tenía que hacer, pero tuvo una suerte increíble”, concluyó.