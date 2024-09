El arquero de Boca Juniors, Sergio “Chiquito” Romero, fue protagonista de un tenso momento al finalizar el Superclásico del fútbol argentino, en el que su equipo fue derrotado 1-0 por River Plate en La Bombonera.

El partido, que tuvo un gol de Manuel Lanzini y significó la vuelta de Marcelo Gallardo al banco de River, terminó con un incidente que involucró al arquero y a un grupo de hinchas del Xeneize.

El hecho ocurrió después de que el árbitro Nicolás Ramírez pitara el final del partido. Mientras los jugadores de Boca descendían por el túnel hacia los vestuarios, algunos hinchas en la platea comenzaron a insultar a los futbolistas. Entre los destinatarios de estos insultos estuvo Chiquito Romero, quien fue increpado con frases como “Andate Rojo” y “Transpiren la camiseta”.

Romero, quien en ese momento se dirigía hacia el túnel, tuvo una reacción inesperada cuando escuchó un insulto que lo afectó profundamente.

Según el propio jugador, no pudo controlar sus emociones y regresó para buscar al hincha que lo había insultado. El portero, visiblemente alterado, intentó enfrentarse con el aficionado, a pesar de los esfuerzos de su compañero de equipo Edinson Cavani por contenerlo.

En un video que circuló en redes sociales, se puede ver cómo Cavani y otros compañeros intentaron calmar a Romero, quien finalmente fue detenido por el joven arquero suplente Leandro Brey, que tomándolo de los brazos, le pedía repetidamente que se calmara, repitiendo “Mírame a mí, Chiquito”. Después de unos momentos, Romero pareció dejar atrás su enojo y se dirigió finalmente al vestuario.

chiquito romero le pegaste a una mujer, eso no se olvida mas, boca y riquelme lo tienen que despedir ya mismo y que no juegue mas al futbol https://t.co/uprIVEKLGD — manu (@manugprofe) September 22, 2024

Tras el incidente, el arquero habló con la prensa y ofreció disculpas por su comportamiento. “Ofrecer disculpas a los hinchas de Boca”, comenzó diciendo Romero.

Acto seguido, el jugador explicó que la situación lo sobrepasó debido al momento de tensión que vivía tras la derrota. “Cuando el hincha me insultó, no pude pensar en el momento y se me fue la cabeza. Me puteó con tantas ganas que justo me encontró. Me estaba yendo y volví a buscarlo”, confesó el arquero de 37 años.

Romero reconoció que su reacción no fue la adecuada y reiteró varias veces sus disculpas tanto al hincha como a la institución. “Le ofrezco mis disculpas al hincha que me insultó porque está en su derecho. Estuvo mal la reacción, ellos están en su derecho de expresarse”, afirmó.

El arquero también mencionó que tuvo que firmar una contravención policial por su comportamiento. “Ya la firmé y le ofrecí las disculpas al policía que me la trajo. No se puede incitar a la violencia, generar tumulto. Hoy se generó por mí y pido disculpas”, añadió.

A pesar del incidente, Romero fue el único jugador de Boca que salió a hablar con la prensa luego del partido, demostrando su disposición a enfrentar la situación y asumir la responsabilidad por sus acciones. “No quería que sucediera, pero ya está. Le ofrezco mil disculpas, estuvo mal la reacción”, concluyó el arquero.