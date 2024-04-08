Una buena para todo el mundo Junior. Para el partido de este martes ante Universitario de Deportes, a las 9 p.m., en el estadio Metropolitano, por la fecha dos del grupo D de la Copa Libertadores, el equipo rojiblanco recuperará a uno de sus jugadores más importantes.

Se trata de Luis González, quien sufrió una lesión en el hombro el pasado 2 de marzo en el empate 0-0 entre ‘el Tiburón’ y Atlético Nacional, en el ‘Coloso de la Ciudadela’ por la fecha 10 de la Liga-I.

Así lo confirmó el entrenador samario Arturo Reyes este lunes en la rueda de prensa previo al encuentro contra los peruanos por el torneo internacional.

'Siempre que podamos contar con jugadores importantes para la nómina, como ‘Cariaco’, es importante para nosotros', manifestó el timonel.

‘Cariaco’ esperará su oportunidad en el banco de suplentes. Él, junto a Carlos Cantillo y Andrés Rodríguez son las novedades en la convocatoria del onceno currambero con relación a lo que fue el juego anterior contra Botafogo en suelo brasileño. Ellos ingresaron por Jaime Acosta, Omar Albornoz y Roberto Hinojoza.

El timonel de los rojiblancos también habló acerca de los argentinos Emanuel Olivera y Nicolás Zalazar, quienes están lesionados.

'Emanuel está en la última fase de recuperación y Salazar tengo entendido que es un esguince. Si es grado dos serían entre 15-20 días de incapacidad', aseguró el técnico.

De esta manera, Arturo Reyes volverá a contar con una de las piezas fundamentales en lo que fue el título de Junior el pasado semestre.