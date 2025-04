Las reuniones sociales, celebraciones y noches de fiesta suelen estar acompañadas por el consumo de bebidas alcohólicas.

Están cargadas de alegría, risas y buenos momentos, pero también pueden traer consigo un efecto poco deseado al día siguiente y es el temido guayabo.

¿Qué es el guayabo?

El guayabo son los malestares que se sienten después de tomar mucho alcohol. Los síntomas más comunes son el dolor de cabeza, náuseas, vómito, mareo, fatiga, sensibilidad a la luz y al sonido, debilidad general, y en algunos casos, alteraciones del estado de ánimo.

Aunque muchas personas recurren a remedios improvisados y tradicionales, existen algunas estrategias respaldadas por la experiencia. Así lo hizo saber la creadora de contenido Natalia Castillo, quien señaló que la clave está en consumir una buena fuente de proteína antes de ingerir bebidas alcohólicas.

“La última comida del día debe incluir proteínas como pollo, carne, huevos o cualquier otra fuente proteica que prefieras. Esto no solo ayuda a proteger el sistema digestivo, sino que también reduce los efectos negativos del alcohol al día siguiente”, asegura.

El mejor remedio para el guayabo

Castillo dice que la proteína actúa como una barrera que ralentiza la absorción del alcohol, permitiendo que el cuerpo procese la sustancia de forma más gradual y evitando picos de toxicidad que suelen desencadenar los síntomas más fuertes del guayabo.

Asimismo, indicó que es importante también hidratarse bien antes, durante y después del consumo de alcohol. Se recomienda beber agua entre cada trago o copa, e incluso optar por bebidas que contengan electrolitos en lugar de solo agua.

“Vas a mantenerte hidratado durante toda la noche. Yo prefiero que cuando te vayas a dormir no duermas por levantarte a orinar y no por estar vomitando. Si al otro día te levantes con guayabo no vas a tomar Gatorade. Estás deshidratado, entonces lo que necesitan con sales de hidratación. Por ejemplo, el Pedialyte, pero: uno, no te vayas a tomar un montón porque si no vas a vomitar. O haces esta infusión que me hacía mi abuelita para aquellas épocas y era bendita; de hecho, todavía la hago”, dijo.

Para finalizar dio el remedio de la abuela: “En un shot, en el que tomaste, al otro día lo vas a mirar súper mal y le vas a poner zumo de un limón, una cucharadita de cúrcuma, una pizca de pimienta negra y una pizca de sal, le pones un poquito de agua y te lo tomas. También puedes revolverlo con soda o agua con gas”.