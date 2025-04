El presentador Carlos Vargas de presentador de La Red en Caracol Televisión reveló que sufrió una infidelidad de su expareja y fue un proceso muy doloroso al enterarse.

Según contó, su expareja siempre le hacía pensar que era un hombre fiel, comprometido y correcto. Sin embargo, tras el fin de la relación, se enteró que no era así.

Todo comenzó cuando el vínculo entre ellos empezó a enfriarse poco a poco, hasta que un día Carlos recibió sus pertenencias en una caja, acompañadas de una carta escrita a mano.

Su ex se la escribió explicándole que debía marcharse por motivos laborales y personales, y le agradecía por el tiempo compartido. Durante un año, Carlos aceptó esa explicación como la razón real de la ruptura.

Sin embargo, el verdadero motivo se lo dijo un amigo del colegio quien, casi por casualidad, le reveló la verdad. A través de fotos y comentarios, descubrió que su ex había estado viviendo una doble vida.

“Él me dice: ‘Mi mujer me está pidiendo que le diga algo a usted, pero a mí me da a jartera por los chismes’ (...) En ese momento pedí pruebas, como buen periodista, y me muestran unas fotos en las que él estaba abrazando a la mujer, que estaba embarazada, durante su baby shower. Pues resulta que, cuando estaba saliendo conmigo, en el camino conoce a una mujer y la deja embarazada”, concluyó Carlos Vargas.

Mientras mantenía la relación con él, conoció a una mujer, con quien no solo inició otro romance, sino que incluso la dejó embarazada. Las imágenes del baby shower fueron la prueba contundente.

“Ahí sí empecé a sentir la tusa, después de un año. Tuve que entender que Carlos Vargas es cualquier otro ser humano”, aseveró.