Suspenden a Cesar Pachón, del Pacto Histórico, por posible doble militancia

Esta decisión se tomó luego de tres meses y medio de que Pachón se posesionara como senador de la coalición de Gobierno. Cabe resaltar que el legislador, en el periodo 2018 - 2022, se desempeñó como representante a la Cámara.

La determinación fue confirmada por el legislador petrista, quien no ocultó su molestia y advirtió que en la actualidad en el Pacto Histórico se vive un “fuego amigo”.

“A mí me pueden suspender de mi curul, pero no me voy a callar. También en marzo quisieron robar votos. Es momento de contar todos los detalles de los que están detrás de quitarle curules y más al PH (...) El peor fuego es el fuego ‘amigo’. Se vienen cosas oscuras y graves”.