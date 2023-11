Sigue adelante en el Senado la contrarreforma a la salud de la oposición

Por su parte, la senadora Clara López, del Pacto Histórico, cuestionó el hecho de que se trata de una iniciativa "en la que pretenden modificar la Ley Estatutaria de la Salud, que el exministro Alejandro Gaviria se negaba a aprobar en su momento, para desnaturalizarla. Entre otras, elimina la última parte que exige la materialización del derecho a la salud".

Añadió la legisladora oficialista que con esto "se modifica, de manera integral, el espíritu de la ley y se incluyen elementos que no son del resorte de una ley estatutaria, clmo la reglamentación de la participación y la inclusión de las EPS como parte de la garantía del derecho a la salud".

Por ello, concluye la ex ministra de Trabajo, "un cambio completo de paradigma es necesario, porque el actual no funciona, como vimos en el caso de Cruz Verde, en el que Sanitas EPS no funcionó como asegurador y no respondió de manera oportuna ante una deuda con sus proveedores. Además de ello, la flexibilización financiera de las EPS y los múltiples escándalos de corrupción que hemos visto, no permite generar confianza en el sistema. Y súmenle el faltante de las reservas técnicas por más de 12 billones de pesos. Por ello, no es ni siquiera conveniente intentar elevar las EPS a rango de ley estatutaria, ni tampoco el Modelo Integral de Gestión del Riesgo en Salud".