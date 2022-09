Name propone devolver ganancias de generadoras hidroeléctricas a ciudadanos

Añadió el ex presidente del Senado que la no entrada en operación de Hidroituango 'ha encarecido la energía de este país, porque nos habían dicho que en septiembre entraba en funcionamiento y a cubrir el 17% de la energía del país, y también tenemos una cantidad de proyectos de energía en La Guajira que no han entrado, y en eso necesitamos ministra (de Minas, Irene Vélez-Torres) un diálogo con las comunidades para que permitan que estos proyectos se construyan".

Cuestionó en este sentido Name lo que ocurre en El Guavio, en Cundinamarca: "Enel es una empresa italiana indolente que está amenazando con que si las comunidades en El Guavio no levantan el paro, que es justo, van a apagar más turbinas, lo que significa que podemos tener restricciones eléctricas".