Expectativa por apelación del archivo de la reforma a la salud

Hay expectativa en el Senado por la apelación que presentaron los senadores Wilson Arias y Ferney Silva, ambos del Pacto Histórico, tras el hundimiento hace un par de semanas de la reforma a la salud en la Comisión VII de la cámara alta, debido a que una comisión accidental nombrada a mediados de la semana pasada por el presidente del Senado, Iván Name, de la Alianza Verde, deberá presentar un informe a la plenaria sobre tal apelación y el pleno deberá votar si revive o no el proyecto del gobierno del presidente Gustavo Petro.

No obstante, el Legislativo y el Ejecutivo andan mirándose de reojo por estos días precisamente porque el jefe de Estado atribuyó el naufragio de la reforma a que varios partidos de los ponentes del archivo fueron financiados por EPS que no comulgaban con el articulado oficialista, lo que a su vez llevó a Name a pronunciarse llamando al mandatario a respetar al Capitolio.

Y, entre tanto, en la agenda congresional no aparece por ahora la votación de la apelación para esta semana y, por otro lado, la comisión accidental tiene ocho días para presentar su informe al recinto.

De otro lado, Petro, el pasado viernes desde Cartagena, en el lanzamiento de equipos básicos de salud, pidió: “A los congresistas aquí presentes que el lunes traten de salvar la reforma a la salud, porque es salvar a la gente”.

Agregando que “el Congreso de la República se puede reconciliar con la población” y que “la legitimidad de una institución depende del apoyo diario, cotidiano de la población”.

Por su parte, el senador David Luna, de Cambio Radical, le exigió al jefe de Estado: “Respete al Congreso señor presidente. (...) Su reacción primaria fue la de estigmatizar y condenar a los parlamentarios que tomaron la decisión”.

Añadiendo el opositor que “los señalamientos que usted ha hecho sobre las financiaciones de campañas son de suma gravedad y lo único que pretenden es confundir al pueblo colombiano”.

Y la procuradora Margarita Cabello, entre tanto, le pidió explicaciones a la Supersalud y al Ministerio de Salud sobre cómo se están llevando a cabo las intervenciones de las EPS que recientemente han anunciado.

“La Procuraduría está revisando el proceder del Gobierno, (...) estamos alerta para que las atenciones en los pacientes no se afecten ni se atrasen sus tratamientos”, dijo la funcionaria.

“Que nos muestren cómo es que lo van a hacer, la estrategia, la capitalización, cómo van a garantizar la sostenibilidad financiera", advirtió.