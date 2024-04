La Ley del Montes | ¿Cuál es el cuento con Maduro?

En momentos en que el mundo tiene puestos sus ojos en las elecciones presidenciales del próximo 28 de julio en Venezuela, el Gobierno colombiano no puede mostrarse condescendiente y cómplice de Maduro. No es cierto, como dice el canciller Murillo, que en Venezuela hay garantías para quienes se enfrentan a Maduro y al régimen chavista. El hecho de que haya 13 candidatos de 37 organizaciones políticas no significa una mejor democracia. No es un asunto de número de aspirantes, sino de plenas garantías a quienes pretenden derrotar a Maduro. Y la principal opositora de Maduro, quien lo vencería por paliza, María Corina Machado, no puede participar.

Está inhabilitada por el chavismo, que sabe muy bien que con ella en la contienda electoral Maduro no tiene ningún chance de triunfar. Y Petro también lo sabe. Aún así se ha prestado para el sainete armado y orquestado por Maduro, Diosdado Cabello y todos sus cómplices, incluyendo –claro que sí– al candidato comodín Manuel Rosales. El canciller Murillo no puede darle a María Corina Machado el trato vergonzante de buscarla a hurtadillas y a escondidas, mientras sonríe, sumiso, a plena luz del día ante la plana mayor del chavismo.