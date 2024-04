¿Cuál será el impacto del caso contra Uribe en la campaña a 2026?

Uno de los interrogantes que deja el anuncio de la Fiscalía General de la Nación de esta semana de llamar a juicio al expresidente Álvaro Uribe Vélez por presunta manipulación de testigos para que estos aparentemente se retractaran de sus señalamientos en su contra por supuestos vínculos con grupos paramilitares, es si todo este caso, que impacta a la opinión pública toda vez que es el primer ex presidente de la República acusado ante la justicia y, además, se trata del quizá principal opositor del gobierno del presidente Gustavo Petro, como líder natural del Centro Democrático, es si el llamado a juicio repercutirá de alguna manera en la ya temprana campaña presidencial que se perfila de cara a las elecciones de 2026.

La directora de la especialización en gobierno y gestión pública de la Universidad Javeriana, Patricia Muñoz Yi, le dijo a EL HERALDO al respecto que “el llamado a juicio del expresidente Álvaro Uribe y de acuerdo con la velocidad con que avance el proceso judicial puede tener efectos en la reducción de su iniciativa política y su capacidad de articulación con otros actores que le permita asumir un papel protagónico en las elecciones 2026”.

Agregó en este sentido la docente e investigadora que en este caso “podría abrirse un espacio de fortalecimiento para otros liderazgos, en particular algunos provenientes de casas políticas regionales”.

A su vez, el analista político Jorge Iván Cuervo comentó en este diario: “Yo en realidad creo que (este caso impactará) muy poco de cara a las elecciones, creo que Álvaro Uribe ha perdido muchísima relevancia política, ya no me parece un actor relevante y no creo que ese sea un tema que esté fuerte en campaña, seguramente habrá alusiones desde distintos candidatos en su momento, pero en realidad yo creo que el declive como figura pública de Álvaro Uribe es importante para efectos de una discusión nacional”.

Precisa el catedrático de la Universidad Externado que es posible que el expresidente siga siendo relevante para temas locales, como por ejemplo la convocatoria de la ‘vaca’ en Antioquia y temas así, “pero yo creo que para ese entonces además ya habrá decisión definitiva bien sea porque lo hayan condenado o absuelto, pero aún así creo que en 2026 va a haber otros temas en la agenda mas apremiantes que ese”.