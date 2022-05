¿Por qué Daniel Quintero está en el ojo del huracán?

Aunque el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, en reiteradas ocasiones ha negado su intervención en las actuales elecciones, el mandatario local ha sido protagonista de varias polémicas que dejarían entrever un aparente favorecimiento a un sector político específico.

No en vano Quintero Calle está vinculado a una de las 500 investigaciones disciplinarias por presunta participación en política que adelanta la Procuraduría General de la Nación. Y es que no solo las acciones del mandatario local han sido objeto de críticas, sino también el público aterrizaje político que se ha dado por parte de miembros de su círculo más cercano a la campaña presidencial de Gustavo Petro.

El primer hecho político que conoció el país en cuanto a la posible alianza de Quintero – Petro fue la ubicación del exconcejal quinterista Álex Florez en la lista cerrada al Senado de la República del Pacto Histórico.

Florez - quien en su paso por el concejo de Medellín fue uno de los principales defensores de Quintero - fue ubicado en el puesto número 11 y se mantuvo en ese lugar, pese a que mujeres líderes de ese sector como Francia Márquez solicitaron su retiro por “conductas machistas”.

De ahí que, el pasado 13 de marzo – días de las elecciones legislativas – el mismo exconcejal reconociera el compromiso Quintero con el Pacto Histórico al manifestar que el burgomaestre de Medellín votó por ese sector en las justas parlamentarias.

“Ya Quintero votó por el Pacto Histórico. Sal a votar, el cambio ya llegó”, a estas declaraciones se sumó la polémica imagen que el mismo alcalde publicó en sus redes sociales en donde dejó ver su voto por la consulta progresista.

Ese mismo día se conoció un ‘extraño’ movimiento de Quintero, quien previo a las elecciones y en medio de los diálogos que sostenía el Partido Liberal con Gustavo Petro, el alcalde viajó a Bogotá y sostuvo un encuentro con el expresidente César Gaviria.

Otro de los hechos que generó suspicacia en la opinión pública fue el anuncio de su esposa Diana Osorio y gestora social de la ciudad, sobre vinculación a la campaña de Gustavo Petro. Osorio públicamente expresó su respaldo a la fórmula del Pacto Histórico. Sin embargo su acercamiento no solo quedó en el anuncio sino que la primera dama ha liderado encuentro de mujeres y recorridos por Medellín acompañada de Verónica Alcocer, esposa de Gustavo Petro

“Algunos medios han mostrado que Diana y Verónica (Alcocer, esposa de Petro) están haciendo recorridos en Antioquia, entonces tratan de decir que eso eventualmente es participación en política, pero no. Las primeras damas o gestoras sociales, ellas no son funcionarias públicas y si a Diana le diera por votar por Uribe o por el que fuera, tampoco le podría decir que no, además porque, eso sí lo tengo que decir, ella es una líder verraca y toma sus propias decisiones”, señaló Quintero en su momento sobre este episodio.

Pero del equipo de Quintero no solo ha sido su gestora social la que ha llegado a la campaña de Gustavo Peto, sino que por lo menos, seis de sus secretarios les ha tocado renunciar para integrarse a la candidatura del líder de la Colombia Humana.

El primero en renunciar, fue Juan Carlos Upegui, primo de la gestora social Diana Osorio y hasta febrero principal cabeza de la Secretaría de la No Violencia. Después lo hicieron los secretarios Juan Pablo Ramírez y Esteban Restrepo, de Inclusión Social y Gobierno. Los tres funcionarios actualmente están en la campaña de Petro.

En días recientes se conoció la salida de otros tres funcionarios: Carlos Mario Mejía, secretario de Movilidad; Eleonora Betancur, directora de la Agencia de Cooperación e Inversión (ACI)y Juliana Colorado, secretaria de Medio Ambiente.

A través de su cuenta de Twitter, el alcalde Quintero despidió a los funcionarios, agradeciéndoles su trabajo.

"Tres grandes compañeros que trabajaron por la Medellín Futuro, ahora se van a construir un mejor país. Muchos éxitos", trinó el alcalde. Dicho comentario también causó molestias en la opinión pública.

En la seguidilla de escándalos del mandatario local se suman las declaraciones que hizo sobre las pruebas que tendría de un presunto plan que tendría un finquero antioqueño para atentar contra el candidato presidencial del Pacto Histórico, Gustavo Petro.

“No dudo de que hay un plan para asesinar a Gustavo Petro. Esta mañana recibí información sobre un finquero antioqueño que está impulsando la misma idea. El informante se comprometió en entregar esta información a la familia el día de hoy”, dijo en su momento el mandatario en sus redes sociales.