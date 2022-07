“Me declaro en oposición radical a Gustavo Petro”: Miguel Polo Polo

Sobre las críticas que ha recibido en redes sociales señaló: “Yo respeto las opiniones de todos. Cada quien es libre de expresar lo que piensa y lo que siente. Yo ahora estoy interesado en representar a los que votaron por mi. A las personas que creen en mí”.

En cuanto a la decisión del CNE indicó que desde hace algunos meses inició una “dura batalla para demostrar” las irregularidades frente al escrutinio.

“Nosotros hicimos una serie de reclamaciones porque empezamos a detectar irregularidades. Habían votos de personas en varios lugares del país que no estaban totalizados, gente que nos decía que había votado en unas mesas y no aparecían. Empezamos a analizar los E14 y veíamos que los votos no estaban consolidados en los E24. Nos dimos cuenta que habían más de 1.300 votos que no se contaron y de inmediato hicimos las diligencias y presentamos la solicitud de que se nos contaran esos votos”, señaló en diálogo con esta casa editorial.

El sucreño comentó que tras la decisión se siente "feliz" y "confiado" en que realizará “una buena labor parlamentaria”