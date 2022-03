“Mi candidatura es fruto de las luchas sociales”

El congresista Jorge Gómez visitó la redacción de EL HERALDO con el objetivo de exponer las razones que lo llevaron a asumir el reto de aspirar al Senado de la República.

Gómez está participando en la contienda avalado por la coalición Alianza Verde - Centro Esperanza.

En medio del diálogo dijo que su vocación de servicio por las causas sociales lo impulsan en esta candidatura.

“No hay ámbito de la lucha social y popular en la que no haya incursionado por mi vocación de servicio y mi compromiso por transformar la sociedad (...) de modo que esta candidatura al Senado es fruto de las luchas en las que he participado, pero no estoy ofreciendo una carrera individual, estoy jugando el papel que la organización a la que me debo (Dignidad) me asigna. Recordemos que no estará Jorge Robledo”.