Luis Pérez negó relación con alias ‘mi sangre’

Luego de conocerse la declaración de alias 'Otoniel' en la JEP, de una supuesta relación de Luis Pérez con alias 'Mi Sangre', el candidato presidencial en diálogo con EL HERALDO señaló que las acusaciones son: “un refrito”.

“Alias ‘Otoniel’ no dice que yo tenía amitas con las AUC. Pero dice que me tenía relación un un señor que yo no conozco ni recuerdo. En 2004 ya yo no era alcalde y Medellín se convirtió en la sede de los desmovilizados. Ellos en la legalidad me buscaron para que yo los asesora en proyectos, pero hasta ahí”.

Indicó que él solicitó a la Fiscalía que lo Investigara y no encontraron ilegalidades.

“La fiscal 19 especializada investigó y precluyo que todo era legal. Esta preclusion fue confirmada por la juez 5 especializada. Caso juzgado. Lo de Otoniel es un refrito que busca afectar mi candidatura”.