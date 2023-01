Lo bueno y lo malo de lo que se sabe de la reforma a la salud

El neurólogo y catedrático Herman Bayona, presidente del Colegio Médico de Bogotá y jefe de cirugía del Centro de Investigaciones Oncológicas, precisa que “en la reforma en ningún momento se plantea volver a un modelo completamente estatal o un modelo de sistema de salud como el que hubo antes del 93” e indica que “lo que se plantea es que el modelo tiene que cambiar, dejar de ser un modelo asistencialista para ser preventivo, eso no quiere decir que se deje de atender a las personas que se enferman, al contrario. Ningún sistema de salud en el mundo funciona si no se evita que la gente se enferme, de hecho el modelo actual que tenemos juega a que la gente no se enferme, porque no quieren invertir y nunca invirtieron en prevención: la gente debe exigir que le hagan una citología, cuando debería ser que el sistema busque a la mujer para hacérsela y evitar un cáncer temprano y evitar también altos costos”.

Agrega que no se puede garantizar el derecho fundamental a la salud si los hospitales y las clínicas están quebradas: “Las EPS deben entrar a hacer parte de las redes integrales e integradas de salud a través de sus IPS, porque la mayoría de las EPS tienen una red de prestación adecuada, pero hacen integración vertical y les dan más plata a sus IPS mientras que a los hospitales y las clínicas les quedan debiendo incluso más plata que lo que vale la propia clínica”.

Y, puntualiza, “además los médicos trabajan entre 14 y 16 horas al día promedio, ¿y a qué horas estudian, comen, duermen?, ¿cómo puede una persona garantizarles la salud a los demás si no se puede cuidar a sí mismo? Entonces esta reforma les devuelve las garantías laborales a los trabajadores de la salud en Colombia”.