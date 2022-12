Crisis en Perú desata una fuerte polémica en el sector político colombiano

El expresidente Álvaro Uribe publicó en Twitter que "el Gobierno del Perú ratifica que para el socialismo lo que importa es la dictadura socialista, no la democracia, que la utilizan para llegar y la destruyen para quedarse".

Añadió en este sentido el líder del Centro Democrático que el cuidado y el respeto por la democracia corresponde "tanto a quienes ejercen el gobierno como a quienes estamos en la oposición. Se requiere tanto la confrontación argumental como la disposición de acercar diferencias para el claro discurrir democrático".

A su vez, su copartidario, el senador Miguel Uribe, 'trinó': "Lo de Perú hoy es un ejemplo de lo que debe hacer el Congreso cuando está en peligro la democracia y la libertad. El Congreso de Colombia debería hacer lo propio. Nuestra responsabilidad es ser garantes de la democracia, no notarios del presidente".

A lo que respondió su colega Gustavo Bolívar, del Pacto Histórico: "Miguel Uribe incitando a un golpe de Estado. Es el sueño de la ultraderecha. Porque con el gran gobierno que está haciendo Petro y la pobre oposición que hacen, saben que no volverán a gobernar en un par de décadas. Colombia no querrá volver jamás a la guerra y a la corrupción".

También le contestó a Uribe el senador y ex jefe negociador de paz, Humberto de la Calle, de la Coalición de la Esperanza: "No estoy de acuerdo estimado senador. Como lo dice, parece un llamado a que los congresos desconozcan el mandato popular de los presidentes. En Colombia el Congreso solo determina la permanencia de un presidente, con base en un juicio. No por discrepancia frente a sus políticas".