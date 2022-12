Si no van a mejorar la reforma política, mejor que se caiga: Juvinao

Lo que hicimos ayer fue aprobar que ese porcentaje del 15 por ciento se eliminara, lo que habilitaría a todos los partidos a coaligarse para competir y estos es grave porque si las en regiones por ejemplo se les ocurre a liberales y conservadores unirse, eso casi que exterminaría a partidos pequeños en las regiones", explicó.

Frente a la respuesta del ministro del Interior, Alfonso Prada, quien afirmó que no se trataba esta de una propuesta del Gobierno, Juvinao dijo que "no hay nada que permita inferir que eso no es del Gobierno: la ponencia la redactó el Gobierno incluso con errores que tuvieron que enmendar, entonces estaría bien que el Gobierno dijera quién pero la información que tenemos es que es del Gobierno, que además la podría eliminar si no estaba de acuerdo, así que no nos vengan con 'carreta' porque ayer también hubo proposiciones en este sentido que no fueron avaladas por el Gobierno".