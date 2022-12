“No existe incertidumbre frente a los recursos para la transición energética”

En el caso del gas, que es el hidrocarburo que tiene mayor potencial, la ministra dio a conocer que el país contaría con reservas de gas que asegurarían su autosuficiencia energética hasta el año 2042. El volumen actual de reservas de gas, se estima en 3,164 terapies cúbicos (reservas P1) que abastecerían el país por los próximos 8 años.

La funcionaria aseguró que, en materia de gas, si se suman las reservas probadas, probables y posibles (P1, P2 y P3) y se agrega el desarrollo de los recientes descubrimientos Uchuva y el bloque integrado de evaluación COL - 5, hechos por Ecopetrol y sus socios en el Caribe Offshore, se garantizaría el suministro de esta importante fuente energética hasta más allá del año 2037. Incluso, si se suman los recursos prospectivos actuales, se aseguraría el suministro hasta el año 2042.

Entre tanto, la bancada del Pacto Histórico publicó un comunicado aclarando la información sobre supuestos contratos de Ecopetrol de asesoría por parte de empresa española para lograr adquirir gas natural en el vecino país:

"Desde el año 2007, Ecopetrol cuenta con un contrato de compra de transporte de gas con el Complejo MinPetróleo – PDVSA, el cual se encuentra vigente pero inactivo. Por esta razón Ecopetrol contrató esta misma firma especializada que les ha asesorado para definir opciones a futuro sobre el contrato vigente desde el año 2007 y de esta forma poder defender jurídicamente los intereses de la compañía. Este contrato no ha conllevado transacciones comerciales. Dicho contrato se ha mantenido bajo la figura de estabilización de equipos, lo cual implica que no se han generado obligaciones comerciales de nominación ni entrega de gas, además, dicho contrato se encuentra enmarcado en ley venezolana y la cláusula de resolución de conflictos en un tribunal de arbitramento internacional. En ese sentido, para este año en particular, Ecopetrol contrató nuevamente la firma Eversheds Sutherland Nicea para contar con la asesoría jurídica necesaria para extender el periodo de estabilización de equipos, o, para en caso contrario, defender los intereses de Ecopetrol en el marco de este contrato", se lee.