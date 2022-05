“Ilegales obligan a votar por Petro en regiones”: Fico ante Misión de la OEA

“En muchas regiones intimidan a la gente para que no hagan campaña a favor nuestro e inclusive les hacen bajar nuestra publicidad y reciben amenazas porque en esas zonas no puede aparecer un solo voto para nosotros. De manera reiterada lo he dicho. Es grave, muy delicado porque hay estructuras criminales que quieren incidir en estas elecciones”

Además el candidato solicitó que se den garantías para el desarrollo de las campañas, “que se mantenga la democracia y que nos parece importante que la Misión de Observación de la OEA esté como uno de los verificadores del proceso”