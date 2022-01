“No es tiempo de personalismos”: Fico pide a Char y a Zuluaga una reunión

El llamado de Gutiérrez es claro y contundente: unirse para evitar que la izquierda, específicamente hablando de su más acérrimo contrincante Gustavo Petro llegue al poder.

"Sé que ambos son conscientes de la amenaza que enfrenta Colombia.Una amenaza que, si llega al poder, va a destruir el país. Los riesgos que hoy enfrentamos no tienen precedentes y por eso, quienes hemos defendido la institucionalidad y la empresa privada como motores de estabilidad y desarrollo, tenemos que unirnos. No hay otro camino. No es tiempo de personalismos, sino pensar en colectivo y en el futuro del país", se lee en la misiva.

En un mensaje dirigido propiamente a Char, Fico fue claro al decir que quería enviar un mensaje a su amigo, más que a su colega con el que ha trabajado en varios proyectos, incluidos Equipo por Colombia. "Quiero que pienses en tus hijos y en los hijos de los colombianos. Si hacemos parte de una coalición llamada Equipo por Colombia, hagámosle honor a ese nombre. Sigamos siendo un equipo que piensa en el país", aseguró el exalcalde de Medellín.

En un mensaje dirigido propiamente a Char, Fico fue claro al decir que quería enviar un mensaje a su amigo, más que a su colega con el que ha trabajado en varios proyectos, incluidos Equipo por Colombia. "Quiero que pienses en tus hijos y en los hijos de los colombianos. Si hacemos parte de una coalición llamada Equipo por Colombia, hagámosle honor a ese nombre. Sigamos siendo un equipo que piensa en el país", aseguró el exalcalde de Medellín.