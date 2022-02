“El Caribe se encuentra sumido en la mala política”: Gómez

Sobre su propuesta principal de gobierno Gómez enfatizó que reformará la justicia colombiana de manera integral. Por lo cual impulsará un proceso de firmas para que los colombianos “manifiesten su inconformidad el próximo 13 de marzo y 29 de mayo”.

“Un país sin justicia se disuelve. Se disuelve en la inseguridad, en la corrupción y en el fraude electoral. Creo que Colombia debe recuperar la justicia y la rama no quiere reformarse, no quiere cambiar, no quiere escuchar (…) la justicia en este país cada vez le sirve menos a los colombianos, el 90 % de los ciudadanos tiene una mala idea de la justicia y la impunidad”, resaltó. Sobre la región Caribe, manifiesta que se “encuentra sumida en la mala política”.