¿Se aproxima un trancón legislativo?

Luego de múltiples críticas por el “afán”, el Gobierno resolvió retirar el mensaje de urgencia radicado al Congreso, el pasado 10 de noviembre, para la reforma al Código Electora.

Para Alfonso Prada, la principal razón es atender las razones que han presentado en las audiencias públicas, tanto la ciudadanía como los partidos políticos para así crear un mejor debate del tema; en el documento también participaron el presidente del Senado, Roy Barreras; de la Cámara, David Racero y de las Comisiones Primeras, Fabio Amín y Juan Carlos Wills.

Además aseguró que “ni la reforma política, ni el Código Electoral serán pupitreados. El Gobierno ha sido garante y nos gusta cuando se presentan críticas porque eso nos obliga a argumentar mejor”, reiteró.

Sobre el Código Electoral que se discutirá esta semana, el ministro del Interior hizo énfasis en que se debe revisar temas que actualmente tiene el proyecto como: las modificaciones al registro civil; la autenticación y todo el propio procedimiento electoral desde que comienza la inscripción de candidatos hasta que se declara la elección, con los recursos correspondientes. Así mismo, se revisará el tema de garantías electorales y el software de conteo de votos que fue cuestionado.

“Nos han pedido que incorporemos una regulación mucho más fuerte en materia de encuestas que están un poco ausentes de una regulación más estricta. Cree el presidente de la República, con quien hablé ayer en la mañana, que bien vale la pena estudiar el proyecto. Me pidió que, en estas 48 horas, revisemos las condiciones del proyecto, los avances, el nivel de complejidad para tomar la decisión con su aval de levantar esta petición de urgencia”, aseveró Prada.

Con esta decisión el proyecto no se va a debatir en sesiones conjuntas y continuará su trámite ordinario la próxima semana en la Comisión Primera del Senado de la República, donde originalmente fue radicado: “Todo depende de la celeridad con la que trabaje el Congreso, pero las condiciones temporales no dan. Seguramente en esta legislatura se le podrá dar un gran debate, no sé si se alcance a aprobar el primer debate, yo creería que sí pero el gran debate se dará a partir de marzo”.