“Con mi experiencia puedo aportar soluciones en Atlántico”: Arnold Gómez

El empresario y profesor universitario Arnold Gómez conversó con EL HERALDO para explicar algunas de las motivaciones que impulsan su candidatura a la Cámara de Representantes por el Atlántico.

El dirigente gremial, quien participa por la coalición Centro Esperanza y es fórmula de Humberto De la Calle, indicó que busca llegar a la Cámara con el objetivo de aportar soluciones “para los temas pendientes que aún tiene el departamento”.

“Decidí entrar ahora en la política porque aunque considero que en el Atlántico hay muchas cosas buenas que se han hecho, también hay muchas dificultades como el tema del hambre, las desigualdades y transporte público”.

Agregó que se necesita “una alternativa en el Congreso que de verdad luche. Aquí han pasado cosas como el alza de energía y ningún congresista del Atlántico ha dicho nada (…), me he reunido con empresarios de call centers que me dicen que les tocará suspender el funcionamiento porque los están matando los costos de energía”.

“Estamos perdiendo competitividad en la ciudad y nadie dice nada (…).

Por ejemplo, en el tema de la extorsión a los comerciantes nadie se pronuncia. Entonces yo creo que se deben valorar las cosas buenas, pero también aceptar los problemas para poderlos superar”, señaló.

Gómez explicó que desde la cámara baja del Congreso aspira a trabajar en seis ejes: “Luchar contra la corrupción con decisión, seguridad ciudadana, promover la creación de empresa y empleo, educación, disminuir pobreza y desigualdad y luchar por un transporte público con mejores condiciones”.

“Estoy adelantando una campaña sin compra de votos, con gente (…), he dirigido empresas grandes y creo que puedo aportar desde mi experiencia a la solución de todas estas problemáticas que he mencionado en el Atlántico”, sostuvo.