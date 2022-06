Caso ‘Roy-videos’: la arremetida contra los contrincantes de Petro

En un video revelado el pasado miércoles por la revista capitalina 'Semana', el senador y jefe de debate del Pacto Histórico, Roy Barreras, en presencia del candidato a la presidencia Gustavo Petro, habla de lo que sería la estrategia política del Pacto Histórico para debilitar al centro en las pasadas elecciones de primera vuelta presidencial.

El senador electo del Pacto inicia afirmando que la prioridad era “pensar tácticamente si hay que dividir o no el centro. Si es que sirve de algo coger al abandonado de Fajardo y traerlo o más bien nos vamos de frente contra Alejandro Gaviria”.

Barreras asegura en este sentido que en una próxima reunión “se definirán los roles de cada cual”.

Además pide que “preparen contradicciones, si es que eso resulta útil”, recalca.

El senador afirmó en esta reunión que la estrategia debía ser atacar a Fajardo y a Gaviria, quienes representaban una gran amenaza para Petro.

“Tenemos dos cosas por hacer”, continúa Barreras, “dividir ese centro más y hacer que Fajardo -que tampoco es confiable- pueda sobrevivir para que divida la votación del centro, inclusive tratar de salvar a Fajardo y presionarlo para que acepte la invitación de Petro de hacer una competencia con los otros, o todo lo contrario, porque lo de Fajardo también es una amenaza. Es decir, Fajardo tampoco nadie confía en él”.

“Si no es esa la estrategia, lo que tenemos que definir es irnos al ataque contra Alejandro Gaviria”.

Barreras reconoció que no podía ser Petro quien lo atacara. “Pues no lo puede tratar mal Petro, pero yo sí y el que se sume también”, afirmó.

Cabe recordar que el pasado 2 de junio, el exprecandidato presidencial y jefe programático de Sergio Fajardo, Alejandro Gaviria, anunció en sus redes sociales que en segunda vuelta presidencial votará por Gustavo Petro.

“Con salvedades y preocupaciones en algunos temas Gustavo Petro representa en este momento la opción de cambio más responsable institucional y liberal. Los riesgos de un rompimiento institucional sobre todo con el Congreso pero también con las cortes son mayores con Rodolfo Hernández”, dijo Gaviria.

Además agregó: “El sentimiento predominante en Colombia es el cambio. Yo he defendido el cambio responsable, lo que me gusta llamar a veces con grandilocuencia el reformismo democrático. He defendido el pluralismo, la paz y la sostenibilidad ambiental, lo seguiré haciendo con independencia”.