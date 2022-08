“En tributaria hay dos grandes capítulos donde no se cumple la progresividad”

R.

Empecemos por los que me gustan: a mí me gusta la atención al anciano y al niño. Considero que esa es en realidad la población vulnerable. Y cuando hay algo que les tienda la mano, me gusta. Me gusta su propuesta de bajar los embarazos en jóvenes menores de 18 años. Este crecimiento demográfico que tenemos nosotros es uno de los círculos viciosos más arraigados que tenemos. A mí en los recorridos populares que hago me toca ver abuelos y abuelas de 29 años estrato 1. Mientras esto continúe así olvídese que no va a haber política social que aguante.

En las cosas que no me gustan están los aspectos tributarios que te estoy diciendo. Me preocupan los fanatismos. Me preocupa la agresividad con la ganadería, la prohibición de la exportación de ganado. Me preocupa la intención de renunciar a nuestros recursos naturales y me dan pavor las dudas de la ministra López con respecto a la defensa de la propiedad privada. Esto puede generar un problema de orden público desastroso.