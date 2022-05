“Es un acto vergonzoso”: candidatos sobre retención de Piedad Córdoba

Luego de que se confirmara la retención de la congresista electa por el Pacto Histórico Piedad Córdoba en Honduras por intentar pasar 62 mil dólares en efectivo a nuestro país, los candidatos presidenciales en Colombia pidieron que se investigara y esclarezca lo sucedido.

Además aprovecharon para enviar críticas al candidato avalado por esa coalición Gustavo Petro.

“Es un acto vergonzoso y quien debe pronunciarse es Petro. A mi me parece muy grave y todos los hechos que ocurren alrededor de ella son graves. No olvidemos que ellos la eligieron en el Pacto Histórico y que esos votos van para Petro, dijo Federico Gutiérrez.

Reiteró: “Ella en su momento no tuvo piedad con los secuestrados y mire ahora en las que anda y de la otra campaña no he escuchado una sola respuesta que es la que se debe pronunciar y no lo ha hecho y quieren pasar de agache y ahí se nota cuál es el estilo y de quienes se rodean”.

Por su parte Sergio Fajardo comentó: “Lo de Piedad Córdoba es otro capítulo en esta saga y que además hace parte de su identidad política que es con el Pacto Histórico ellos la hicieron elegir y tienen que responder políticamente”.

Insistió: “Aquí se evidencia este mundo oscuro de la política, por eso debe responder quienes la convocaron a conformar la lista del Pacto Histórico. A ella la llamó Gustavo Petro para que hiciera parte de esa coalición”.

El candidato John Milton Rodríguez señaló que los 62 mil dólares de Piedad Córdoba se suma a “una lista interminable de incoherencias del Pacto Histórico”.

“Ellos tratan de venderse como un cambio para Colombia pero lo hacen con ilegalidad, ofreciendo JEP para narcotraficantes, perdón social a delincuentes y criminales, juntándose con políticos más promiscuos de la historia. Ese no es el cambio que necesitamos”.

Entre tanto el aspirante por el movimiento Salvación Nacional reseñó: “Lo sucedido con el Pacto de la Picota no es menor, es una muestra del carácter delincuencial del aspirante a tirano, Piedad Córdoba y compañía. Nosotros somos mejor que eso como sociedad”.

“Una democracia se debe sostener en los principios de la legalidad y para los buenos ciudadanos que le aportan a la sociedad. No se le puede entregar a actores cínicos del talante de Piedad Córdoba y la juntura dañina del Pacto de la Picota. El 29 vota para Salvar a Colombia”, señaló Gómez.