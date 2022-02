Nosotros creemos en el campo y vamos a acompañar al campesino: Char

Tras reunirse con algodoneros de Cereté y escuchar a los productores de sector de la economía, el precandidato a la presidencia de la República, Álex Char, aseguró que sí se puede volver al campo y que los miembros de la coalición Equipo por Colombia están convencidos de ello.

“Hoy hablar con un empresario del campo en Colombia es hablar con un titán, porque es alguien que, a pesar de todas las inclemencias del mercado, trabajan por sacar a su empresa y a su familia adelante”, dijo Char al manifestarles su admiración.

Exaltó que el productor agrícola tenga de trabajar para pagar servicios públicos, comprar insumos, fertilizantes y después sacar sus productos al mercado, donde se encuentra con un intermediario, que ofrece pagarle el precio que ellos quieran pagar, pese a haber hecho todo un esfuerzo, y después de, quizás, haber hipotecado su casa o alguno de sus activos.

“Nosotros creemos en el campo, y creemos que un campo fortalecido es alimento y productividad para un país que necesita tener de la mano al agro colombiano”, manifestó.

Dijo que es una lástima que en Colombia se deje a la gente del campo al vaivén de un mercado y que el Equipo por Colombia tiene la solución.

“Desafortunadamente estamos compitiendo con otros candidatos que prometen y prometen y le dicen al país que van a cerrar las importaciones y que se va a comprar o vender solo lo que se produce en Colombia. Y esa no es la solución porque se va a generar una inflación tan alta que ni siquiera el salario mínimo va a llegar a nosotros”, afirmó.

Por eso insistió en la necesidad urgente de darle la mano al sector empresarial del campo, acompañándolos en cada uno de sus procesos. Y agregó que en Colombia se debe emprender procesos de producción de semillas, con alta tecnología, fertilizantes a buen precio que sean pagables por los empresarios del campo.

“¿Por qué no protegemos el precio final de tonelada de producto, llámese algodón, maíz o banano?, y acompañarlos, porque es que lo que hay aquí son familias colombianas, no son robots, son personas que están al vaivén del mercado, son personas que hipotecaron sus casas, a expensas de un precio por tonelada, y ver si pueden vivir mejor”, reiteró.

Indicó que Equipo Colombia está conformado por profesionales, que entienden la problemática de la gente, la cadena de la producción del campo, y que ellos van a defender al campesino, como lo hace Estados Unidos.

“Estados Unidos acompaña al campesino americano, lo acompañan en todo el sentido, en el precio de la semilla, en el precio del fertilizante, en el precio de la energía que pagan para que el agua pase por el canal y llegue la finca y llevarla al regadío, y lo acompañan. Y eso se puede hacer, pero no se da en Colombia porque no le paramos bolas al campo, porque no miramos el campo como el verdadero gestor de la economía colombiana”, apuntó.

“Si no vuelve la gente al campo, si el Gobierno no acompaña el campo hasta el precio final del producto, de seguro habrá desabastecimiento. Entonces aquí está el Equipo por Colombia demostrando que sí se puede, porque estamos del lado de la gente”, concluyó.