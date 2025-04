El senador Carlos Meisel, del Centro Democrático, respondió a través de un video a las declaraciones del presidente Gustavo Petro sobre el tema de la energía durante el consejo de ministros del lunes 7 de abril. El congresista calificó como “engaños” algunos de los resultados destacados por el mandatario durante el encuentro con su gabinete.

Lea: La única solución para evitar un apagón financiero y físico es pagar: César Uparela

“Presidente, ya viene siendo hora de que usted deje de escudarse en mentiras para ocultar sus incumplimientos, sus fracasos y sobre todo todo el empeoramiento que ha tenido el sistema desde que empezó su mandato”, comenzó diciendo Meisel.

En primer lugar, el senador habló sobre la creación de comunidades energéticas por parte del Gobierno, cuestionando la poca cobertura que se ha logrado durante el mandato de Petro.

“La creación de las comunidades energéticas, dicho por usted (Petro) y en su voz, como la solución real y de fondo a todos los problemas energéticos del país. En este país somos 16 millones de usuarios conectados al sistema eléctrico, mayoritariamente hogares, establecimientos de comercio público, privado, colegios, universidades, en fin.

Dentro de los hogares, presidente, el 80 % son estratos 1, 2 y 3, con lo cual sería el segmento objetivo de estas famosas comunidades energéticas. Y entonces ayer nos anuncian con bombos y platillos que en tres años de gobierno han logrado vincular estos proyectos a 25 mil familias. Eso quiere decir que solo han logrado vincular año a año al 0.05 % de estos hogares de estratos 1, 2 y 3″, cuestionó.

También: Sistema energético del país está en el más alto estrés: Amylkar Acosta

En ese sentido, Meisel pidió al gobierno decir al país “en qué siglo nosotros pensamos completar el 99.9 % que nos hace falta. No se puede jugar con la vida y la ilusión de la gente así, presidente. Esto sí vendría siendo bastante mezquino”.

El segundo tema que abordó Carlos Meisel fue el de las deudas, principalmente los subsidios de energía y la opción tarifaria.

“Según la Contraloría estas deudas suman 7.2 billones de pesos. Los subsidios no los ha pagado por irresponsable y la opción tarifaria por mentiroso”, aseveró, dirigiéndose al jefe de Estado.

Además: El Gobierno le está dando al tema energético una información desacertada: presidente de Aciem

Dijo que “el problema” en lo que a deuda por opción tarifaria respecta es que Gustavo Petro se comprometió en mayo del año pasado a asumirla y que el pago se iba a efectuar en un plazo no superior a un mes, pero todavía no se ha cumplido

“Todavía lo estamos esperando, presidente. Como sabemos que el concepto de cumplir compromisos usted no lo tiene muy claro, pues los usuarios seguimos pagando la opción tarifaria”, añadió.

Además, señaló que “el engaño fue mucho peor” para Barranquilla y todos los departamentos en los que opera Air-e.

“Resulta que Air-e pidió la devolución de su opción tarifaria en un solo año, es decir, en el 2024. Ya nosotros veníamos en octubre cuando usted intervino la empresa, ya prácticamente habíamos pagado todo el año la opción tarifaria, un cargo que en nuestro recibo obedecía como al 25, al 30 %. Cuando su agente interventor decidió prorrogar la opción tarifaria a 10 años, nos quedó un pago mensual de 12 pesos, lo cual yo considero irrisorio”.

Sobre los subsidios de energía que el Gobierno no ha pagado, Meisel cuestionó que “eso estaba en el presupuesto del 2024″, por lo que no entiende por qué aún no se ha saldado esa deuda.

Como “tercer engaño”, el senador mencionó los nombramientos en la Comisión de Regulación de Energía y Gas: “La gente no le va a creer el cuento de que en 51 millones de colombianos, usted (Petro) no logra encontrar a seis comisionados que cumplan con los perfiles”.

Para Carlos Meisel, el cuarto “engaño” fue el discurso de que “la reforma tributaria iba a solucionar todos los problemas de energía y gas en el país”.

“Quinto engaño: los contratos de compra y venta entre generadores y distribuidores de energía no se da por culpa de los actores y de las empresas. No, presidente. Créame que para las empresas es un escenario mucho más cómodo trabajar sobre contratos ciertos que le permiten unos modelos financieros ciertos. A todo el mundo le conviene eso.

Lo que dificulta la generación de esos contratos son sus mensajes de incertidumbre, sus llamados a cambios normativos y sus intenciones intervencionistas que dejan a todo el mundo en un limbo jurídico y sin seguridad para poder establecer unos contratos en un mediano y largo plazo”, sostuvo.

En sexto lugar habló de la importación de gas de Ecopetrol, advirtiendo que el mandatario se habría confundido al explicar la manera en que se haría.

“Yo no me quiero unir a la burla de que nosotros íbamos a traer gas a través de unos cables de energía, yo creo que lo que Petro intentó decir fue que íbamos a importar energía generada a partir del gas en Panamá. Si esa forma de generar energía es más cara, ¿para qué nos vamos a meter en eso? Y si esa forma de generar energía contamina un poco más, entonces ¿para qué nos vamos a meter en eso? Simplemente porque lo hace Panamá y no lo hacemos nosotros”.