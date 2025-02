Varias decenas de congresistas han llegado en los últimos días a la Casa de Nariño a reunirse con un viejo conocido: Armando Benedetti, ex senador de La U y ahora jefe de despacho.

Lo que le han dicho distintas fuentes a EL HERALDO que es que al menos una treintena se encontraron inicialmente con el polémico exdiplomático y luego otra treintena le aceptó la invitación.

Los temas serían las reformas del gobierno del presidente Gustavo Petro, sobre todo la de la salud, ralentizada en las últimas semanas, así como la participación de los partidos en el Ejecutivo y las elecciones de 2026.

El pasado martes Benedetti se entrevistó con más de 30 congresistas liberales, conservadores y de La U en busca de apoyo a las reformas.

Según le dijeron fuentes de estas colectividades a EL HERALDO, los encuentros no se dieron de manera oficial con las bancadas sino con parlamentarios que asistieron por su propia cuenta y, sobre todo, con representantes a la Cámara.

El tema álgido fue el de la reforma a la salud, que se ha ido congelando por falta de ‘quorum’ desde finales de la semana pasada en las sesiones extraordinarias, en medio de su segundo debate en la plenaria de la Cámara y con la mitad del articulado aprobado, y el pasado martes la traba fue porque faltan las firmas de los dos vicepresidentes de la cámara baja.

De la reunión también hizo parte Angie Rodríguez, la entrante directora del Departamento Administrativo de la Presidencia, Dapre.

Habrían asistido en todo caso los parlamentarios de estas colectividades más cercanos al Ejecutivo, porque otros legisladores con posturas más independientes y de oposición le dijeron a EL HERALDO que no fueron a este encuentro e, incluso, tampoco fueron convocados.

Se trató el del martes de un desayuno de trabajo organizado por el propio Benedetti, quien fue senador de La U durante varios periodos y conoce bien al Congreso y a los congresistas.

Esto luego del accidentado consejo de ministros televisado de hace un par de semanas, que dejó renuncias en varios ministerios por las críticas a la presencia de Benedetti como nuevo jefe de gabinete, debido a sus numerosos escándalos por presunta corrupción, la supuesta financiación irregular de la campaña de Petro, la aparente agresión verbal a su esposa y ahora la mención en el caso de Diego Marín, alias Papá Pitufo, conocido como el zar del contrabando.

Benedetti, no obstante, también fue pieza clave para la elección de Petro como el primer presidente de izquierda en el país.

La reunión se da, así mismo, precisamente, cuando se encuentran vacantes varias carteras de gobierno por los roces en la Casa de Nariño.

A raíz de las reacciones divididas que provocó la realización de la reunión, este miércoles las directivas del Partido Conservador emitieron un comunicado a través del cual manifiestan que tal encuentro no refleja la postura oficial de la colectividad y además insisten en que no harán parte del Gobierno ni tendrán representación burocrática.

“El Partido Conservador no es Partido de Gobierno, por ello no tiene ni tendrá participación burocrática en el Ejecutivo. Nuestra posición crítica sobre las reformas sociales se mantiene firme ya que está sustentada en argumentos técnicos y no políticos. Las reuniones que habrían sostenido algunos congresistas con miembros del Gobierno Nacional no representan al Partido Conservador, pues se trata de acciones individuales por las cuales cada uno deberá responder ante los militantes, la opinión y las instancias éticas que tiene colectividad”, se lee en el mensaje.