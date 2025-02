Fue el pasado martes 18 de febrero cuando se conoció sobre una reunión a la cual asistieron miembros de colectividades como Partido de la U, Partido Liberal y Partido Conservador como colectividades que manifestaron su independencia a la administración Petro por diferencias en la radicación de proyectos como la reforma a la salud, la reforma laboral y la reforma pensional. Sin embargo, el encuentro entre Benedetti y los congresistas generó reacciones en los movimientos políticos.

Según conoció EL HERALDO, la reunión se dio precisamente cuando se encuentran vacantes varias carteras de gobierno por los roces en la Casa de Nariño y, además, se conoció que los encuentros no se dieron de manera oficial con las bancadas sino con parlamentarios que asistieron por su propia cuenta y, sobre todo, con representantes a la Cámara.

A raíz de las reacciones divididas que provocó la realización de la reunión, este miércoles las directivas del partido emitieron un comunicado a través del cual manifiestan que tal encuentro no refleja la postura oficial de la colectividad y además insisten en que no harán parte del Gobierno ni tendrán representación burocrática.

“El Partido Conservador NO es Partido de Gobierno, por ello NO tiene ni tendrá participación burocrática en el Ejecutivo. Nuestra posición crítica sobre las reformas sociales se mantiene firme ya que está sustentada en argumentos técnicos y no políticos. Las reuniones que habrían sostenido algunos congresistas con miembros del Gobierno Nacional, NO representan al Partido Conservador, pues se trata de acciones individuales por las cuales cada uno deberá responder ante los militantes, la opinión y las instancias éticas que tiene colectividad”, se lee en el mensaje.

